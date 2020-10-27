شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يستقبل وفد اللجنة العسكرية المشتركة المشارك فى اجتماعات جنيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المشير خليفة حفتر، الاثنين، وفد القوات المسلحة الليبية المشارك في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي انعقدت في جنيف، للاطلاع على كل ما تم خلال جلسات الحوار العسكري في جنيف. كان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى قد قال إن توقيع قطر لما أسمته "اتفاقيات أمنية" يعتبر خرقا لمخرجات حوار اللجنة العسكرية الليبية 5+5 فى جنيف، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبى فى سويسرا من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبى الهدام فى الشأن الليبى.

واتهم المسمارى فى بيان له، اليوم الإثنين، قطر باستخدام عملائها فى ليبيا لتمرير ما أسمته "اتفاقيات أمنية"، مؤكدا أن قطر تعتبر أكبر داعم للإرهاب.

ويحاول النظام القطرى إيجاد موطئ قدم له فى الأزمة الليبية، بعد حالة العزلة التى تعيشها الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والتطرف فى عدد من الدول العربية.

وكشفت وسائل إعلام ليبية اليوم الإثنين، عن إبرام النظام القطرى لمذكرة تفاهم أمنية بين وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق والداخلية القطرية بمجال مكافحة المخدرات والإرهاب وغسيل الأموال.

وقال مصدر دبلوماسى ليبى لـ"الخليج 365"، إن قطر تسعى إلى أن تعطى لنفسها دور أكبر فى الأزمة الليبية، مؤكدا أن العزلة الإقليمية والدولية التى تعيشها الدوحة دفعتها لمحاولة إبرام تحالفات خارجية لكسر عزلتها.

وأشار المصدر الليبى، إلى أن النظام القطرى يحاول التودد لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا، والذى يعتبر من المرشحين للحكومة الليبية الجديدة.