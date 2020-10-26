شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح.. هل يُمكن أن يُصاب الرجال بسرطان الثدي؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري أورام الثدي ورئيس الجمعية السعودية للأورام الدكتور متعب الفهيدي أن هناك نسبة من المصابين بأورام الثدي من الرجال بالمملكة بخلاف ما يُشاع عن المرض أنه يستهدف النساء فقط .

وتابع “الفهيدي” خلال مداخلة له بفضائية روتانا خليجية، أن الحالات التي تم رصدها من المصابين من الرجال، كانت متأخرة للأسف وذلك نظرًا لعدم فحصها مبكرًا ظنًا أن هذا الورم لا يصيب الرجال، مضيفًا أن عدد من تم ظهور الأعراض عليهم من الرجال وصل 42 حالة من بين 12 ألف حالة تم تشخيصها بالإصابة بسرطان الثدي العام الماضي بالمملكة.

وبيّن استشاري الأورام أنه من الضروري تشخيص حالات الإصابة بالأورام في وقت مبكر وذلك عند وجود الأعراض.