شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تُشهّر بمقيمين استغلا جائحة كورونا بالغش في الدقيق‬ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتخزين وبيع وتعبئة الدقيق المغشوش في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة وتزوير تاريخ الصلاحية بهدف إيهام وتضليل المستهلكين بجودة المنتج وتسويقه وبيعه في مدينة الرياض واستغلال زيادة الطلب أثناء جائحة كورونا.‬

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‫ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة سنة لكل من المدان الأول والمدان الثاني وإبعادهما عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالفين.‬

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‫وتعود تفاصيل القضية لمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي “التيك توك” لعمالة تقوم بإعادة تعبئة منتجات الدقيق في عبوات صغيرة بطرق غير صحية ومخالفة للأنظمة.‬

‫وبالوقوف على المستودع الذي يعملان فيه بحي السلي شرق الرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة تم ضبط 1100 كيس دقيق تزن 45 كيلو للكيس الواحد، و250 ألف كيس دقيق فارغ يحمل مسمى دقيق فاخر ومكائن خياطة وأختام وملصقات “باركود” أعدت لتعبئة وتخزين وبيع الدقيق المغشوش.‬

‫وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية ضدهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.‬

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