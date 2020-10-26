شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة معرفة العروض الوهمية في المتاجر الإلكترونية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح فهد البقمي الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، طريقة معرفة العروض الوهمية في المتاجر الإلكترونية العالمية الشهيرة. وقال البقمي، في تغريدة عبر “تويتر”، الشهر القادم كله تخفيضات؛ هذا الموقع (اضغط هنا) راح يساعدك في كشف العروض الوهمية من متاجر أمازون العالمية. وأضاف فهد البقمي أنه عن الضغط على الموقع سوف يظهر رسماً توضيحياً بتفاصيل سعر أي منتج من أول يوم دخل للموقع حتى وقت التخفيض كذلك يدعم الإشعارات وتتبع أسعار المنتجات بحيث يرسل لك تنبيه أول ماينزل سعره”.

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