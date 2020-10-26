شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح طريقة طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن إمكانية طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات ، دون زيارة المقار الرسمية .

وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر”، إذ يتم دخول ‏الأم عبر حسابها، ومن خلال تبويب “خدمات” يتم اختيار ‏الأحوال المدنية، ثم طلب الخدمة من خلال “إصدار وإيصال ‏سجل الأسرة للأمهات”.‏

وحول طريقة إيصال سجل الأسرة ، أشارت الحوال المدنية إلى أن ذلك يتم عن طريق البريد السعودي بالوصول للعنوان الوطني .‏