شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح طريقة طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن إمكانية طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات ، دون زيارة المقار الرسمية .
وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر”، إذ يتم دخول الأم عبر حسابها، ومن خلال تبويب “خدمات” يتم اختيار الأحوال المدنية، ثم طلب الخدمة من خلال “إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات”.
وحول طريقة إيصال سجل الأسرة ، أشارت الحوال المدنية إلى أن ذلك يتم عن طريق البريد السعودي بالوصول للعنوان الوطني .
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