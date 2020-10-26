شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تدشن صفحة إلكترونية لطلب البيانات العلمية المتعلقة بسلامة الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دشّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء صفحة إلكترونية مخصصة لطلب البيانات العلمية من نتائج دراسات وأبحاث علمية ذات علاقة بسلامة الغذاء، وذلك لأهمية البيانات في التقييم العلمي الذي تجريه “الهيئة” في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وتهدف الصفحة إلى جمع البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والميكروبية المرتبطة بالغذاء لدعم جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

كما تتيح الصفحة الفرصة لتقديم التقارير والدراسات العلمية (المنشورة أو غير المنشورة)، ومشاركة التقارير والدراسات العلمية مع “الهيئة” للإسهام في تطوير سلامة الغذاء في المملكة، والتواصل مع المهتمين في هذا المجال.

ودعت “الهيئة” الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات الغذائية والخبراء والمختصين إلى مشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمواضيع المطروحة من خلال زيارة الصفحة المخصصة على الموقع الالكتروني(https://www.sfda.gov.sa/ar/form/call-for-data)، وتعبئة البيانات اللازمة وتقديم الملفات المتعلقة بها.