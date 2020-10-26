شكرا لقرائتكم خبر عن “عبدالعزيز سعود الراجحي”.. قصة مؤثرة لشاب ساهم في نشر الدعوة وتوفي بعدما أذن للفجر بساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تصدرت قصة الشاب عبدالعزيز سعود الراجحي ، منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة ، وغرد رواد مواقع التواصل بالدعوات له بالرحمة والمغفرة، بعد أن توفي عن عمر يناهز 24 عاماً .

وفي التفاصيل التي أوردها المغردون ، فإن عبدالعزيز سعود الراجحي هو شاب نشأ في طاعة الله، وكانت له همة كبيرة في نشر الدعوة إلى الله .

وأوضح المغردون أن الراجحي قام بإنشاءقناة في اليوتيوبتحت مسمى تلاوات روحانية .

وأشاروا إلى أنه عند افتتاح جامع والدته حصة الراجحي ، أصبح مؤذناً في المسجد ، وبعد 20 يوماً أذّن لصلاة الفجر وبعد 4 ساعات تُوفي رحمه الله وعمره 24 عاماً .

وامتلأ الهاشتاق بالدعوات بالرحمة والمغفرة للشاب الراجحي ، مذكرين بحسن الخاتمة ، وأن آخر أعمله كانت أذان الفجر .