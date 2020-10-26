شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «العنف الأسري» يتفاعل مع فيديو متداول لطفل يتعرض للتعنيف في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فيديو لطفل يتعرض للتعنيف ويصرخ بشدة . وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الواقعة وقال عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.”

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