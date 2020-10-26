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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاصفة استوائية قوية تجبر فيتنام على إجلاء 1.2 مليون مواطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تستعد السلطات في فيتنام لإجلاء 1.2 مليون مواطن على طول الساحل بوسط البلاد، وذلك مع اقتراب عاصفة استوائية، تعد الرابعة التي تضرب المنطقة خلال عدة أسابيع.
وأفاد مركز التوقعات الجوية بإن عاصفة مولافي، التي اكتسبت قوة حاليا فوق بحر الصين الجنوبي، من المتوقع أن تصبح عاصفة من الفئة الثانية قبل أن تصل فيتنام بعد غد الأربعاء.
وأضاف المركز أنه من المرجح أن تصاحب العاصفة رياح تسير بسرعة 134 كيلومترا في الساعة، وتتسبب في ارتفاع الأمواج لمسافة عشرة أمتار، وتؤثر على المناطق التي تعاني بالفعل من العواصف المتعددة التي ضربتها منذ الخامس من اكتوبر الجاري.
وكانت الأقاليم الواقعة بوسط البلاد قد تعرضت لفيضانات تاريخية، حيث لقى ما لا يقل عن 130 شخصا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في الفترة ما بين 6 و 25 اكتوبر الجاري، بحسب تقارير للجنة المركزية للسيطرة على الكوارث الطبيعية.
وقد لقى أكثر من 30 جنديا حتفهم في الانهيارات الأرضية، فيما تعد أكبر خسارة في صفوف الجيش وقت السلم في فيتنام.
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