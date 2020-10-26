البحرين... استئصال ورم سرطاني يزن 6 كيلوغرمات من رحم مريضة

ودخلت السيدة المستشفى وهي تعاني من انتفاخ في البطن وتضخم حجمه، والذي تسبب في الضغط على الرحم مما أدى إلى نزول الرحم بالكامل خارج الجسم، بحسب ما أفادت به اليوم الإثنين وكالة أنباء البحرين (بنا).

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وبعد عمل التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة للمريضة تبين أنها مصابة بورم سرطاني، وعليه قام الفريق الطبي بإجراء عملية استئصال الورم والرحم.

وبحسب المصدر ذاته، تكللت العملية بالنجاح؛ حيث غادرت المريضة المستشفى بعد أيام بصحة جيدة على أن يتم إكمال العلاج الكيماوي لها بمركز البحرين للأورام.