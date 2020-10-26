كبلر: "إدكو" المصرية تستعد لتحميل أول شحنة غاز مسال منذ 3 أشهر

وبحسب ريبيكا شيا المحللة لدى كبلر، فإن ناقلة الغاز المسال "كيب آن" وصلت إلى إدكو اليوم، ومن المتوقع أن تنقل أول شحنة تصدير من المحطة منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" و"رفينيتيف أيكون" أنه قبل شحنة يوليو/تموز لم تُرصد أي تحميلات من المحطة منذ مارس/ آذار.

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وأضافت شيا: "توقفت الصادرات المصرية بالفعل أواخر مارس بعدما أدى ضعف أسعار الغاز المسال عالميا إلى انهيار تام في عدد الشحنات من المنشأة".

وتابعت أن إدكو صدّرت سبع شحنات حجمها الإجمالي 0.45 مليون طن هذا العام، مقارنة مع 57 شحنة من الغاز المسال حجمها 3.66 مليون طن العام الماضي.

وإثر تراجعها إلى مستويات قياسية في مايو/ أيار الماضي، قفزت أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين يوم الجمعة الماضي.

وقال متعاملون إنه من المتوقع أن يتم دعم هذا الصادرات، خاصة من المحطات التي تركز على السوق الفورية.