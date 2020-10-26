بـ 4 شروط... الكويت تفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان

وأوضحت الوزارة أنه تقرر فتح باب الترشح ابتداء من اليوم وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وستجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لاختيار 50 نائبا موزعين على 5 دوائر انتخابية في البلاد.

وقالت الوزارة إنه يشترط لمن يريد الترشح أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية (غير مجنس)، وفقاً للقانون وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا يقل عمره عن 30 عاما وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه الأسبوعي، الاثنين الماضي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك يوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقرر رفعه لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي ستكون هذه الانتخابات هي الأولى في عهده.