في مصر... "بي بي" البريطانية: بدأنا إنتاج 50 مليون قدم من الغاز يوميا

وأوضحت أن "القطامية" الذي يقع في منطقة شمال امتياز دمياط البحري هو أحدث اكتشافاتها البحرية في مصر بالاشتراك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

© AFP 2020 / AHIKAM SERI

وقالت الشركة في بيان نشره موقع "مصراوي"، إنه تمت تنمية هذا الحقل من خلال الشركة الفرعونية المشتركة (إيجاس / بي بي) المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من بئر واحد، والذي تم ربطه بالبنية التحتية تحت سطح البحر.

وقال كريم علاء المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا: "أسهمت أصول بي بي وبنيتها البحرية التحتية القائمة في تنمية حقل القطامية بفاعلية وعلى نحو اقتصادي مما يجسد مثالاً جيداً على كيفية توافق تنمية المصادر الهيدروكربونية مع التغيرات الاقتصادية العالمية ويعد ذلك جزءًا رئيسياً من استراتيجية بي بي للتنمية".

وأضاف في البيان: "نحن فخورون بقدرتنا على الإنتاج الآمن في الموعد المحدد خلال مرحلة تتسم بالتحديات الجسيمة، لا يزال فريق بي بي يحقق نتائج إيجابية لاستفادة مصر من امكاناتها من الطاقة ويعد هذا الإنتاج إضافة إلى سجل مشروعاتنا الناجحة من خلال شراكتنا القائمة مع قطاع البترول المصري. وفي هذا الإطار لا بد من أن نثمن الدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية لتذليل كافة التحديات والعمل في مناخ استثماري جاذب".

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قد قال إن بلاده مؤهلة لتكون مركزا عالميا لصناعة الغاز، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز لصناعة الغاز في المنطقة.

وقد تم اكتشاف حقل القطامية في عام 2017، ويقع على بعد نحو 45 كم غرب منصة حابي على عمق 108 أمتار، والذي يعد جزء من امتياز شمال دمياط البحري، وتم ربطه من خلال خط أنابيب بطول 50 كم يمتد إلى حقول تورت وحابي، ويتم التحكم فيه من خلال المرافق أسفل المياه عن طريق وصلة طولها 50 كم، بحسب البيان.

يذكر أن بى بي تمتلك 100% من امتياز شمال دمياط في شرق دلتا النيل، علماً بأنه يتم ضخ الغاز المنتج من هذا الحقل إلى الشبكة القومية للغاز.