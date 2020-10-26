وفاة عزة الدوري

توفي، اليوم الاثنين، أحد أبرز رجالات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عزة الدوري عن 78 عاماً.

وكان الدوري نائباً لصدام منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003

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