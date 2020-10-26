وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي، في قمة سنغافورة للطاقة، والتي نقلتها وكالة "رويترز".
© REUTERS / Ramzi Boudina
وتابع الوزير السعودي: "ينبغي أن يكون هناك دراسة لجميع الخيارات، لتخفيف الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ".
وحذر كذلك وزير الطاقة السعودي من أن عدم الامتثال، والالتزام يمكن أن يقوض اتفاق أوبك+.
وأكمل الأمير عبد العزيز بن سلمان: "على العالم أن يبحث جميع الخيارات لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في حربه ضد تغير المناخ، لكن التخلص من النفط والغاز سيكون بعيد المنال وغير واقعي".
واستدرك الوزير السعودي: "دعونا لا نركز على الوقود الذي نختاره، بل كيف يمكننا التخفيف والتكيف مع هذه الحقائق دون إظهار أي تفضيلات".
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