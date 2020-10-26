وذكرت قناة "كان" الرسمية أن مدير المستشفى الإسرائيلي "زئيف روتشتاين" زار دبي، الأسبوع الماضي، لإجراء المفاوضات عن كثب.
وعلق "روتشتاين" في حديث للقناة، قائلاً :"هذا الاقتراح بتأسيس مستشفى هداسا كقوة طبية في دولة الإمارات يمثل ثورة".
© Sputnik
وجرت المفاوضات، بحسب القناة، من خلال عناصر أمريكية ورجال أعمال، وتم خلالها عرض ميزانية ضخمة ومبانٍ لإقامة فرع للمستشفى الإسرائيلي في دبي.
وقالت القناة إن الحديث يدور عن نقل أطباء ووحدات بحثية من إسرائيل إلى دبي.
وتأتي المفاوضات في ظل أزمة مالية كبيرة يواجهها مستشفى "هداسا" منذ تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، ما جعلها تتعثر في دفع الرواتب للأطباء والعاملين، بحسب المصدر ذاته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، توجهت "هداسا" لوزارة المال والصحة باسم المستشفيات العامة في إسرائيل، بطلب جاء فيه: "كما هو متوقع، ظهرت أزمة تدفق نقدي هذه الأيام في جميع المستشفيات العامة، بما في ذلك هداسا".
ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، "اتفاق سلام" في البيت الأبيض برعاية الرئيس دونالد ترامب، ومنذ ذلك الوقت وقع الجانبان العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: مفاوضات لإقامة مستشفى إسرائيلي بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.