"كان هناك بعض المتجاوزين"... الكاظمي يعلق على تظاهرات العراق أمس

وأكد الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "تظاهرات بغداد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم".

وأضاف: "كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات"، مشيرا إلى أن "هذه الأحداث يجب أن تكون دروسا لنا جميعا. وحدتنا هي الأمل".

​وعاد المحتجون العراقيون مجددا إلى ساحة التحرير في بغداد، أمس الأحد، حاملين خيامهم بعد عام من الثورة، في إعلان عن بداية أخرى من تلك النقطة، ما يعني العودة إلى المربع الأول رغم زيادة معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19 في العراق، وحملت تلك التظاهرات أمس مطالب الثورة وأضافت لها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".