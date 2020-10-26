تونس... 8 ملفات على طاولة البرلمان اليوم

وبحسب قناة "نسمة" (خاصة)، يتضمن جدول الأعمال، تخصيص الجلسة الصباحية لمناقشة 4 محاور.

وتتضمن هذه المحاور أزمة تسويق المنتجات الزراعية وخاصة قطاع التمور والرمان، والأمراض التي تهدد رصيد تونس من المواشي، وأزمة الأسمدة الزراعية، والإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي.

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وسيحضر الجلسة الصباحية كل من وزيرة الفلاحة عاقصة بحري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، ووزير السياحة والصناعات التقليدية حبيب عمار، ووزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي.

وستخصص الجلسة المسائية لمناقشة وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء كورونا والمشاكل المحلية، والصعوبات والإشكاليات في القطاع الرياضي، وملف التونسيين بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.

وسيحضر الجلسة المسائية كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الصحة فوزي مهدي، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش.