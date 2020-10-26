وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" قال عباس "إن بلاده لا يمكنها مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية".
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تصريح عباس يأتي قبل ساعات من الاجتماع المزمع عقده غدا الثلاثاء بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ولفت عباس إلى أنه قد بعث برسالة للسيدة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، أكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .
وثمنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التى جرت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والتي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية .
ودعا عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي.
وقال إن السودان سيشارك فى اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محكم.
كانت هذه تفاصيل خبر مستبقا اجتماع الغد.. وزير الري السوداني: لن نتفاوض حول السد بالأسلوب السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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