التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" صوب السعودية

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وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن، يوم السبت الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت أمس الأحد، استهداف مطار أبها الدولي بمدينة أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، وذلك عبر قصف بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3". كما أكدت جماعة أنصار الله، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة "بإصابات دقيقة".
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.
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