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ووصف السفير السعودي الصندوق بـ"المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل"، مشيرا إلى أنه "تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمان تقدر التكلفة بـ 400 مليون دولار"، قائلا: "نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق".
وتوقع، أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليار دولار العام الماضي.
وأشار السديري، إلى أن "الرياض تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة"، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفا أن "السعودية تعبر أكبر شريك تجاري للأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي في الأردن يكشف تفاصيل "المشروع الضخم" الذي يربط العقبة بعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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