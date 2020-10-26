وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية العراقية "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة حثيثة لعجلات متروكة نوع "لاندكروز" في المحطة الغازية شمال البصرة وعدم وجود من يدعي عائديتها وبالتنسيق بين قيادة عمليات البصرة قامت مفارز الاستخبارات العسكرية في اللواء السادس والثلاثين الفرقة التاسعة وبالاشتراك مع مدير الشركات الأمنية في المحافظة بالاستيلاء على العجلة".
وأضاف البيان "وضبط بداخلها 11 بندقية كلاشينكوف و22 درعا واقيا ضد الرصاص و26 خوذة و35 مخزن كلاشنكوف مملوءا و3 نواظير و3 أجهزة موتورلا، بالإضافة إلى مسدس كلوك وعصا تفتيش حيث تم تسليم العجلات والمواد أصوليا إلى الجهات المعنية".
وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... ضبط سيارة متروكة محملة بمختلف أنواع الأسلحة في محافظة البصرة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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