شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تدمر طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وذكر التحالف في الأيام الماضية أنه اعترض ودمر عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون. وتدخل التحالف في اليمن في مارس2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف تدمر طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.