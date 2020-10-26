شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسيرة سابقة، وأسير سابق يعاني من السرطان والفشل الكلوى، وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من جنين، واثنين من بيت لحم، وثلاثة من بلدة الطور في القدس، كما اعتقلت أربعة آخرين من بلدة سبسطية في نابلس.

وكان شاب من قرية يتما جنوب نابلس، استشهد الأحد، نتيجة الضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال بعد ملاحقة مركبته بالقرب من ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله، وأعلنت مصادر أمنية وطبية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" استشهاد الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر (18 عاما) نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح على أنحاء متفرقة من جسده من قبل قوات الاحتلال، بعد ملاحقة مركبته قرب بلدة "ترمسعيا" بين نابلس ورام الله.

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وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم واستدعت آخر.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت رياض ملش (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال استدعت الشاب بلال محمد الوهادنة (35 عاما)، من مخيم الدهيشة، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".