شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة فى حقل الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين، إنها رفعت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطى لتنهي بذلك جميع إغلاقات الحقول والموانئ التي فرضها حصار ضربته قوات من شرق ليبيا لثمانية أشهر.

وكانت مؤسسة النفط الليبية، أعلنت رفع حالة الطورائ عن مينائي السدرة وراس لانوف، الجمعة وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

يذكر ان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وعلقت البعثة الأممية - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية،الجمعة قائلة: "إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ليمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وكانت الوفود العسكرية، التى انبثقت عن قمة دولية عُقدت فى يناير 2020 في برلين، ناقشت على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.