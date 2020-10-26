شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن فى إحاطة صحفية اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأمس، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قوات التحالف اعترضت مساء أمس الأحد 3 طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت بيانات التحالف الصادرة أمس الأحد، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية واس.