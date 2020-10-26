شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقف تراخيص 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، التراخيص الممنوحة لأربع شركات عقارية لحين الفصل في دعاوى منظورة أمام القضاء تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوقف وكيل وزارة التجارة الكويتية عبد الله العفاسى التراخيص التجارية للشركات الأربع، وهى شركة "أبناء السور" العقارية، وشركة "رواسي" الكويتية للتطوير العقاري سابقا، وشركة "عز كوت لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات وشركة "عذراء" العقارية. كما أوقف أربع أشخاص بصفتهم بالأصالة أو بالمشاركة عن مزاولة أي نشاط في قطاع العقار، وهم مواطنان كويتيان واثنان عراقيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت توقف تراخيص 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.