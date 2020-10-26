599 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر (599) وظيفة أخصائي (غير طبيب/فني) في عدد من التخصصات الصحية. وقالت الوزارة إن الوظائف الشاغرة للسعوديين فقط، والتقديم عليها سيكون اعتباراً من يوم غدٍ الأثنين الموافق 1442/3/9هـ ولمدة أسبوع. وأوضحت أن التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: هنــــــــا.

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