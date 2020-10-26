الأرصاد : سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة.
وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى ثلاثة أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.
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