دوري الإثارة والمفاجأة .. ومازالت للمفاجأة بقية

* الدوري السعودي على كأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، للعام الثالث على التوالي ، بداية الدوري 2020 بداية قوية ، اللاعبون الأجانب ضيقوا التفاوت بين الفرق ، كلما كانت الخيارات بجودة عالية ، كلما كانت النتائج إيجابية ولافتة ، لذا البداية كانت مثيرة ولكن لا يتم القياس عليها كليا ، ولكن بعد عشر جولات ستكون هناك مؤشرات واضحة نسبية ، كلنا نتذكر هناك فرق تصدرت من خلال الجولات الأولى ومن ثم توارت ومنها من هبط ، بالتالي البدايات لا يتم بها إصدار الحكم النهائي ، لأن مشوار الدوري طويل وشاق ، وما زال الحكم مبكرا .

*المدرب المميز : تتضح لمساته الفنية على هذا الفريق أو ذاك وفق العناصر المتاحة ، وإن وجدت عناصر عالية الجودة مرجحة ، ستكون الآمال والطموح أكثر ، ولكن إذا أي مدرب لم تتضح لمساته الفنية على هذا الفريق أو ذاك ، فبالتالي يجب مصارحته ومناقشته وفق معطيات فنية مؤطرة .

*الهوية الفنية القوية التي تشاهد على هذا الفريق أو ذاك ، وفق تناغم وانسجام ، تحجب الضعف الفردي ويظهر نتاج الأداء الجماعي ، ولكن عدم وجود الهوية الفنية عالية الجودة ، تكشف الأخطاء الفردية بشكل فاضح للأسف .

*المهاجم الهداف البارع الشامل دائما يرجح كفة فريقه بكل اللقاءات ، وهو خير مترجم لجهود زملائه كما يجب وينبغي ، وأما المهاجم المفلس فهو ذلك الذي يهدر جهود زملائه باستمرار ، ويتسبب في إحراج زملائه والجهازين الفني والإداري .

*هناك كانوا لاعبين لم يقدموا المستويات الجيدة حينما كانوا في نادي الاتحاد ، وعندما انتقلوا شاهدناهم يؤدون بقتالية عالية ، منهم عمار الدحيم وحسن معاذ وعلي الزقعان وغيرهم ، مالأسباب يا هل ترى ؟

حالة تستحق التوقف والدراسة بكل تأني وعقلانية لمعرفة الحقيقة الغائبة حقا .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد