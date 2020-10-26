شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان 3 محافظات بـ«مكة»: سحب رعدية ونشاط للرياح حتى الـ10 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً مهماً بنشاط للرياح وسحب رعدية اليوم الاثنين على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الجموم والعاصمة المقدسة و الكامل. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية. Advertisements وتوقعت انتهاء الحالة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان 3 محافظات بـ«مكة»: سحب رعدية ونشاط للرياح حتى الـ10 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.