وفاة عزت الدوري... ظل صدام حسين يرحل

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن قيادة حزب البعث في العراق، قولها إن "نائب رئيس النظام العراقي السابق، عزت الدوري، المطلوب للحكومة العراقية توفي صباح اليوم".

ونعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت "قيادة قطر العراق"، إنه "ترجل اليوم من على صهوة جواده"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

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عزت الدوري، من مواليد 1 يوليو/ تموز 1942، هو الرجل البعثي الثاني إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعة العراقي.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق، اختفى عزة الدوري وأعلن حزب البعث العراقي أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب خلفا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد إعدامه عام 2006.

نسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، وظهر في أول تسجيل مرئي له في يوم 7 أبريل/ نيسان 2012 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.