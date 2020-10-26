شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تطلق حملة للتطعيم المجانى ضد الإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على التطعيم ضد الإنفلونزا والحد من فرص حدوث تفش يتزامن مع المعركة ضد فيروس كورونا فيما واصلت البلاد حملة للتطعيم المجاني.

وتصاعد القلق العام حيال سلامة تطعيمات الإنفلونزا بعد وفاة ما لا يقل عن 48 شخصا هذا الشهر إثر تلقيهم التطعيمات كما جرى التخلص من نحو خمسة ملايين جرعة الشهر الماضي بعدما تُركت في درجة حرارة الغرفة في حين كان ينبغي وضعها في مبردات.

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وقالت السلطات إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات وجرعات التطعيم وسعت لطمأنة المواطنين على سلامة اللقاح المضاد لمرض الإنفلونزا الذي يتسبب في ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وفاة سنويا.

وقال وزير الصحة باك نيونج-هو خلال إفادة صحفية "فوائد التطعيم أكبر بكثير من آثاره الجانبية وهذا أمر متفق عليه بين خبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء المحليين والأجانب".

وكان ما يربو على 1500 من كبار السن قد توفوا العام الماضي خلال سبعة أيام من تلقيهم لقاح الإنفلونزا لكن الحكومة قالت إن هذه الوفيات لا علاقة لها بالتطعيمات.