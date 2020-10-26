شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ضبابي بالسعودية غائم بالإمارات حار بالكويت معتدل في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، في دول الخليج، وفق ما أصدرت الهيئات العامة للأرصاد الجوية في تلك الدول، حيث يسود طقس ضبابي في السعودية وغائم في الإمارات ومائل للحرارة في الكويت متعدل في البحرين، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.



وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاث أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس الإثنين، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب أحياناً على المناطق الغربية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14والمد الثاني عند 21:11 ..والجزر الأول عند الساعة 16:27والجزر الثاني عند الساعة 04:22 .

بحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 18:54والمد الثاني عند الساعة 07:14 ..والجزر الاول عند الساعة 13:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:46 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم، سيكون مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة ،

وليلا سيكون معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر، نهارًا خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم، أما ليلًا فهو خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم الإثنين في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب خلال النهار، مع تشكل الضباب المتقطع في بعض المناطق بداية اليوم.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احياناً بعد النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل ومن ثلاث إلى ستة أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 40%.

أعلى مد في الساعة 2:52 صباحاً وفي 1:38 مساء، وأدنى جزر في الساعة 8:26 مساء وفي الساعة 7:58 صباحاً.

شروق الشمس في تمام الساعة 5:43 صباحاً والغروب عن الساعة 5:00 مساء.