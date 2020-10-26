شكرا لقرائتكم خبر عن حزب البعث العراقي يعلن وفاة عزت الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب البعث، اليوم الإثنين، عن وفاة عزت الدوري القيادي البارز في الحزب الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

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ووفق السومرية نيوز، نعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت "قيادة قطر العراق"، إنه "ترجل اليوم من على صهوة جواده"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عزت الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالباً ما ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.