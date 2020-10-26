شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رصد الدرجات في نظام «نور» مؤقتاً بإدارات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوقفت إدارات التعليم رصد درجات الفترة الأولى لاختبار الطلاب والطالبات في نظام نور . ويأتي ذلك حتى تعاد برمجة الموقع وفق الآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم أمس ، بحسب عكاظ . وكانت الوزارة أعلنت توزيعاً جديداً لدرجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكافة المواد، وذلك بشكل استثنائي لهذا الفصل الدراسي.

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