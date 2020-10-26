شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الكهرباء» لسكان 5 مراكز بـ«الطائف» بشأن عطل فني بأحد الشبكات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء تنبيهاً مهماً لسكان محافظة الطائف بشأن وجود عطل فني طارئ في أحد الشبكات المغذية لعدة مراكز بالمحافظة.

وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الفرق الميدانية تباشر إصلاح عطل فني طارئ، تعرضت له شبكات النقل، تسبب بانقطاعات في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني و الفيصلية، بمحافظة الطائف.

وأوضحت: تعمل الفرق الميدانية على الإعادة لجميع المشتركين المتأثرين، مع الاعتذار عن هذا الانقطاع الطارئ.