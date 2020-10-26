صحيفة: لبنان وإسرائيل وافقا على إرجاء جلسة مفاوضات ترسيم الحدود

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن الجانبين اللبناني والاسرائيلي تجاوبا مع تَمنٍ أمريكي تدعمه قيادة "اليونيفيل" بتأجيل الجلسة الثانية من مفاوضات ​الترسيم​ للحدود البحرية.

وأضاف المصدر أن السبب الرئيسي للتأجيل هو "المهلة التي يحتاجها رئيس الوفد الأمريكي السفير جون دورشر لوصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها، وتسمح له بإتمام المهمة المكلّف بها".

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وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل.

وتوسطت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في الناقورة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.