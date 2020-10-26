شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تعلن عن اجتماع مع إسرائيل الأسابيع القادمة لابرام اتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه قد تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من السودان وإسرائيل، فى الأسابيع القادمة للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون فى مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من مجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.
وأكدت وزارة الخارجية أن قرار السودان يجئ فى إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه، والتي تدفعها إرادة سوق أوضاعه الى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، وفى سياق الثورة السودانية وزخمها الذي يتعدى بالتأثير الى كافة المعطيات القائمة (بما فيها شبكة علاقات البلاد الخارجية) سعيًا لتموضع يعلي تطلعات الشعب السوداني، ويهيئ البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها.
وقالت الخارجية إن الالتزام القيمي هو ضمير شعب السودان وهادي حكومته الديمقراطية الانتقالية. وسيظل السودان منفتحًا على كل الإنسانية، مساندًا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
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