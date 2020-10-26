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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تطلق هاتفها الذكي Y7a الجديد بتكلفة منخفضة
الإثنين 26 أكتوبر 2020
الخليج 365
أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Y7a الجديد من فئة الموديلات منخفضة التكلفة.
وأوضحت عملاق التكنولوجية الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة FHD+ مع منفذ USB-C وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة 22.5 واط.
وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج هاي سيليكون Kirin 710A، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يتم توسيعها حتى 512 جيجابايت بواسطة بطاقة الذاكرة microSD، كما يتوافر منفذ AUX.
ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الواي فاي 4 وتقنية البلوتوث 5.1، مع وجود مستشعر بصمة الأصابع على الجانب.
وتروج شركة هواوي لهاتفها الذكي Y7a الجديد من خلال كاميرا رئيسية رباعية على الجانب الخلفي، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.
ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام EMUI 10.1 الذي يستند إلى نظام أندرويد 10، وقد تخلت الشركة الصينية عن خدمات شركة جوجل في هاتف الذكي الجديد.
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