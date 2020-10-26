شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري في منطقة تمنراست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سّلم إرهابي نفسه،، للسلطات العسكرية الجزائرية بمنطقة تمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة، وفق ما نشرت صحيفة النهار. وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الأمر يتعلق بالمسمى “إدريسي أحمد إبن إدريسي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. Advertisements وأوضح المصدر نفسه، أن الإرهابي كانت بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة. وتأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.

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