شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الصدامات بين القوات العراقية ومتظاهرين وسط العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، بتجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية على جسر السنك، وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية تجددت قرب جسر السنك وسط بغداد وهناك إصابات إثر تلك المصادمات".

وقالت مصادر أمنية في العراق، أمس الأحد، إن العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح، خلال احتجاجات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حراك شعبي يطالب بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. Advertisements وأكدت المصادر إصابة 37 مدنيا و14 من قوات الأمن، في مواجهات المتظاهرين والأمن، بمناطق العلاوي وجسر السنك وجسر الجمهورية في العاصمة بغداد. وحاول متظاهرون عراقيون إسقاط الكتل الخرسانية فوق جسر الجمهورية للتوجه نحو المنطقة الخضراء، ثم دخلوا في اشتباك مع قوات الأمن.

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