شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين بشدة تفجير العاصمة الأفعانية الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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و جددت وزارة الخارجية السعودية – في بيان صدر الليلة - التأكيد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية و وقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

و أعربت الوزارة عن العزاء و المواساة لذوي الضحايا ولحكومة و شعب أفغانستان وتمنياتها للمصابين سرعة الشفاء.