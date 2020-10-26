شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين بشدة تفجير العاصمة الأفعانية الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
و جددت وزارة الخارجية السعودية – في بيان صدر الليلة - التأكيد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية و وقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
و أعربت الوزارة عن العزاء و المواساة لذوي الضحايا ولحكومة و شعب أفغانستان وتمنياتها للمصابين سرعة الشفاء.
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