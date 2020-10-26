قالوا رب ضارة نافعه !.. هل منصة مدرستي نتاج ايجابي لوباء كورونا

اهتمام المملكة بالتعليم ليس الا نتاج لاهتمام ملوك وقيادات المملكة بالإنسان السعودي هذا الاهتمام الذي بدا منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وإلى وقتنا هذا وضعت المملكة جل جهدها في كل ما يهم ويرقى بالمواطن السعودي وكان التعليم دائما الرقم الاول في كل خطة وضعتها الدولة ، وأكد هذا دائما خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولعل اخر كلماته الموجهه لمنسوبي التعليم فقد قال خادم الحرميين الشريفين حفظه الله

«التعليم ركيزة أساسية تتحقق بها تطلعات شعوب أمتنا الإسلامية نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم النافعة»

هذه رسالته_ حفظه الله_ التعليم ركيزة اساسية وهو يمثل الرقي الحضاري وفي هذا الاطار اكدت وزاره التعليم بشأن منصة مدرستي والتعليم عن بعد في تغريده عبر “تويتر”

ان منصة مدرستي “خطوات مهمة لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الدعم الفني لهم

بعد استمرار جائحة كورونا اتجه العالم كله الى خلق أنظمه جديده للتعليم بالمدارس والجامعات تقتضي التقليل من التواجد الطلابي او التوجه الى المدارس الا للضرورة القصوى ، وإنشاء أنظمه جديدة للتعليم عن بعد لذلك سارعت الكثير من الدول إلى تطوير منصات جديدة تعمل كبديل عن المدارس العادية أو استخدام منصات موجودة مسبقًا وكانت (المملكة العربية السعودية) من أوائل الدول السبّاقة إلى إطلاق حل فعّال يتواكب مع الحاضر ويهدف بشكل اساسي للحفاظ على صحّة وحياة الطلاب مع استمرار العملية التعليمية ورفع مستواهم العلمي والاكاديمي

ومع أصدار وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بياناً على منصة نور الإلكترونية مفاده أن المراحل الدراسية في العام الحالي 1442 سوف تكون الدراسة بها عن بُعد لفترة سبعة أسابيع، على أن تبدأ من توقيت بدأ الدراسة وحتى انتهاء وباء الكورونا،(كوفيد 19) وحتي ترجع الحياة مرة أخري إلي طبيعتها.

لذلك انشئت وزارة التعليم منصة مدرستي الالكترونية.

دعونا نتعرف على تلك المنصة ودورها الهام والاساسي والذي تحدد لكل من قائد المدرسة والمشرف التربوي والطالب وولي الامر وكافة العاملين بالهيئة التعليمية.

منصة مدرستي تسجيل جديد شدّدت الوزارة على الطُلاب بضرورة تحميل برنامج توكلنا، على الجوال من أجل تسهيل عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، حيث يسعى التلاميذ باختلاف مراحلهم العمرية والدراسية على الدخول إلى (منصة مدرستي)، لمتابعة جميع الدروس، ومعرفة الجداول اليومية لكافة المواد للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية،

إدارة العملية التعليمية من خلال (منصة مدرستي) يحقق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية، ومنصة مدرستي التعليمية السعودية هي إحدى المنصات التعليمية الحديثة التي اتبعت هذا الأسلوب.

تتيح منصة مدرستي حضور الدروس ومتابعة أولياء الأمور لتقدم أبنائهم في المدرسة ،وتتيح لقائد المدرسة إدارة جميع العمليات والتفاعلات التي تحدث في المنصة كما لو كان في مدرسة فعلية، وتقدم أدوات إثرائية تبني معرفة الطالب خارج مقرراته المدرسية لتنمية مواهبه وصقلها

وقد تم دمج هذه المنصة مع وسائل أخرى كانت جزءًا من تحقيق رؤية السعودية (2030) مثل قناة “عين”، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات والأدوات الأخرى التي أصبحت متاحة بشكل مجاني على منصة “مدرستي” على شبكة الانترنت.

قامت منصة مدرستى الإلكترونية بتقديم نسبة نجاح وصلت إلى حوالى ٨٥٪أى أنه يوجد أكثر من ٤ مليون طالب ومعلم قاموا بتسجيل الدخول إلى هذه المنصة يوميا للاستفادة من الحصول على المعلومة التعليمية وتقديمها أيضا

وذكر معالي الدكتور وزير التعليم حمد آل شيخ أيضا أن هذا العام الدراسي يمثل تحديا كبيرا للطلاب والمعلمين أيضا، وأضاف ان منصة مدرستي الإلكترونية نجحت في تحقيق هذا التحدي والعبور بأكثر من ٤ مليون طالب نحو التعليم عن بعد وذلك لهدف رئيسي وهو الحفاظ على سلامة كلا من الطالب والمعلم أيضا.

ما هي مميزات منصة مدرستي؟

يتم من منصة مدرستي تقديم محتوى الفصول العادية وتأخذ نفس شكل الفصول العادية ولكنها مع ذلك فصول افتراضية تتم الدراسة من خلالها بالشكل الإفتراضي من خلال شاشات الهواتف الذ كية والكمبيوتر.

ويستطيع الطلاب والدارسين الوصول للمعلم بسهولة ومناقشته كما يستطيع هو أيضًا الوصول لطلابه بطريقة سهلة والتواصل مع أهاليهم إذا رغبوا في متابعتهم أيضًا. كما ان منصة مدرستي ادت الى توفير الكثير من المصاريف الدراسية التي كان يلتزم بها الطالب وبالتالي زيادة قدرتهم على توفير الأدوات التعليمية الضرورية فقط بسهولة. وبالنسبة للواجبات المدرسية فقد مكنت المنصة الطلاب من إرسال واجباتهم المنزلية ومهامهم للمعلم بسهولة وكذلك مناقشته حول الأسئلة المرتبطة بالمنهج الدراسي المقرر وطرح الأسئلة عليه.

وتتميز منصّة مدرستي بتقديمها أدوات مساعدة لجميع المعنيين بالعملية التعليمية و يتاح لكل الهيئة التعليمية المشاركة من خلال الدخول الي المنصة واتمام دوره الطبيعي الذي يوديه كما لو كان بالمدرسه في مكتبه او في فصله الدراسي او متابعا لابنه وكذلك دور المشرف التربوي، أي ان العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي وانسيابي فلكل من قائد المدرسة والطالب وولي الأمر و المعلّم والمشرف التربوي لكل منهم عملة الذي كان يؤديه من قبل ولكن بآليه الكترونية حديثة والمنصة الالكترونية ايضا تتيح لذوي الاعاقة اداء مهماتهم التعليمية والدراسية ان كانوا طلاب او معلمين وافراد الطاقم المدرسي العملية الإلكترونية من خلال منصة مدرستي المتكاملة علميا ودراسيا واداريا أوجدت،قناة على موقع اليوتيوب، اطلق عليها “عين دروس”، وهي بدورها جزء من بوابة عين التعليمية وجزء هام من منصة مدرستي. تشمل قناة عين دروس تعليمية واختبارات دراسية

وهي عبارة عن اختبارات سريعة تقدمها بوابة “عين” من أجل التحقق من فهم الطالب للمقرر

وهذه الاختبارات وهي متاحة لكل مادة ولكل سنة دراسية.

ولان المنصة متكاملة فقد اوجدت للطلاب الأنشطة التي كانوا يمارسونها في وقت الفسحة او حصص الانشطة فقد وضعت انشطه ترفيهية تحت مسمى العب وتعلّم وهي أنشطة تجمع بين التسلية وبين الفائدة من خلال تمارين رياضية معينة عن طريق دمج اللعب مع التعليم، كما تتيح منصة مدرستي كافة الكتب و يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين تحميل الكتب المقررة

خدمات منصة مدرستي للطالب متعددة وكلها تخدم الطالب وتنقله الي عالم اخر من العلم والمعرفة

وتتيح منصة مدرستي “محفظة الكترونيّة” خاصّة بكلّ طالب، وهي تضم العناصر التي تعرّف بالطالب مثل مهاراته وهواياته والمقررات التي يدرسها، وتحتوي قسمّا خاصًا بتوجيهات المعلمين بالإضافة إلى عرض المقررات التي أبرز فيها الطالب تميزًا استثنائيًا. التفاعل الذي كان يحدث مع اقرانهم و مع المعلمين لم ينساه القائمون على منصة مدرستي فهي تحتوي على “مجتمع مدرسي” يتفاعل فيه الطلاب مع المعلمين ومع أقرانهم عن طريق المنشورات، وتَعرض هذه الأداة الإعلانات على مستوى المدرسة

دور اولياء الامور من خلال منصة مدرستي يتيح لهم المشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية لأبنائهم، وتتيح منصة مدرستي العديد من الأدوات والخدمات التي تسّهل على أولياء الأمور مهامهم ويمكن لولي الامر التحقق من حساب الطالب استلامه للكتب الدراسية و دخول الطالب إلى المنصة بشكل يومي و متابعة حضوره وإنجاز واجباته

ولقد أكد معالي وزير التعليم ان منصة مدرستي ستخرج جيلا على دراية ووعي كامل بالتكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر لان لمنصة مدرستي التعليمية مصادر إثرائية تغني معرفة الطالب في أمور بعيدة قليلًا عن مقرراته الدراسية،

فعلى سبيل المثال توفر المنصة مصادر لتعلّم لغات البرمجة، سواء البسيطة منها أو المتقدمة وكافة برمجة تطبيقات الأندرويد وغيرها من انظمه الكمبيوتر الحديثة والمتقدمة .

وباء كورونا الجميع يتفق على انه وباء وكلنا نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بأن يزيله ويرفعه عن العالم كله ولكن كما يقول المثل رب ضارة نافعه ومع كل الاضرار التي لحقتنا من هذا الوباء تأتي (منصة مدرستي) وما يشملها من علوم الكترونية وتفاعلات مع التعليم الالكتروني والدراسة عن بعد وما اكتسبناه جميعا كوننا من المجتمع التعليمي ،وعناصر العملية التعليمة من القادة والمشرفيين التربويين والمعلمين والمستشارين الاعلاميين والطلاب واولياء الامور كل هؤلاء استفاد من خلال معرفته بالعالم الغامض من البرامج الالكترونية واسلوب التحاور وتلقي العلم والتعليمات والمتابعة اليومية، كل ذلك الكترونيا ونحن جميعا لم ولن نتخيل يوما ما اننا سنتعامل الكترونيا بهذا المستوى وذاك الاسلوب،

ألا تتفقو معي في رب ضارة نافعه !!!.

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بقلم : سهيل السهيل