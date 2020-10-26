الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ونص قرار الرئيس المصري، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وفقا لموقع صحيفة "الجمهورية".

ويبدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وانتهت أمس الأحد الـ 3 أشهر التي وافق البرلمان المصري بتاريخ الاثنين 20 يوليو/تموز، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 يوليو/تموز.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.