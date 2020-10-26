شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تفتتح أكبر محطة ذكية في العالم للمحاكاة والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة ضمن كافة القطاعات، لاسيما القطاع الأمني بما يضمن تأكيد ريادتها وحرصها على ترسيخ أسس منظومة الأمن وضمان الأمان للمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر ويؤكد القدرة العالية على مواجهة التحديات، وفق ما نشرت العربية نت.

إلى ذلك، دشن ولي عهد دبي محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، التابعة لإدارة أمن المواصلات بدبي، بهدف دعم وتعزيز العمل الأمني عبر توفير بيئة تدريبية تحاكي أرض الواقع، حيث شاهد سموه غرفة العمليات المزودة بأحدث الأنظمة والمعدات التي تساعد الكادر البشري على فهم ومعرفة جميع جوانب العمل من خلال تدريب شامل ومتكامل يعزز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع الظروف العادية والطارئة.