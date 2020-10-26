شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مجموعة من النصائح المهمة لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء أو تعرضه للبلل.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إذا سقط أو تبلل هاتفك بالماء لتنقذه مباشرة قم بعمل هذه الخطوات التسع الهامّة في أسرع وقت ممكن.

– أخرجه من الماء

– لا تنقر على أي زر في الجهاز

– قم بإطفاء الجهاز أو أخرج بطاريته

– أزل أي غلاف على الجهاز وأي ملحقات

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– أخرج الشريحة وأي بطاقة تخزين أخرى

– اترك المنافذ مفتوحة ولا تجعلها مغلقة

– جفف جميع نواحي الجهاز بمنشفة

– اترك جهازك بداخل وعاء مغلق من الأرز غير المطبوخ

– بعد 24-48 ساعة حاول تشغيل الجهاز