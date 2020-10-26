شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في البيئة يكشف حجم الأضرار الناجمة عن «حريق تنومة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تحدث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، عن حجم الأضرار التي نتجت عن حريق جبل غلامة في تنومة، والذي استمر على مدى الأيام القليلة الماضية.
وقال الويمني، خلال حديثه لـ”نشرة التاسعة” على قناة MBC، إن موقع الحريق شمل مجموعة من الأشجار المعمرة، مثل العرعر والزيتون البري، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعشاب السطحية.
يذكر أن حريقاً ضخماً اندلع وفق وقت سابق في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتمكنت فرق الدفاع المدني من محاصرته، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.
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