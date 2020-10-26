عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيديو.. مصري أسرع من الكمبيوتر.. يحفظ المصحف بأرقام الصفحات والآيات

الإثنين 26 أكتوبر 2020

الخليج 365

استضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي، الشاب المصري سعيد إبراهيم، الذي يحفظ المصحف الشريف كاملا ويستطيع تحديد كل آية في بداية كل صفحة.



ويستطيع "سعيد" تحديد السورة المذكورة في المصحف الشريف بمجرد ذكر رقم الصفحة فقط، كما أنه يستطيع تحديد الآية أيضا عند ذكر رقم الصفحة أمامه.

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وسأل الإعلامي عمرو الليثي، "سعيد" أكثر من سؤال، سواء من بداية المصحف أو أوسطه أو نهايته، ونجح الشاب في ذكر رقم الآيات والسور بشكل صحيح.

كما خاض اختبارا بعنوان "الفراشة"، وهو عبارة عن تحديد الآية الموجودة في الصفحة المذكورة، والآية في الصفحة التي تسبقها، والصفحة التي تليها، ونجح في هذا الاختبار.

كما وجه "الليثي" عدة اختبارات ذهنية إلى "سعيد"، ونجح أيضا في الإجابة عليها.