شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية جديدة بالأجواء اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الإثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قوات التحالف اعترضت مساء أمس الأحد 3 طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت بيانات التحالف الصادرة أمس الأحد، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية واس.